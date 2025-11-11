Vox populi: військові про 1 центр рекрутингу

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ багато розповідає про можливості та варіанти добровільного долучення до війська. Але у багатьох виникає питання – а що далі, як складається їхня доля і служба у військах, чи дійсно потрапляють на обрані посади та в підрозділи? Тому починаємо серію публікацій історій військовослужбовців, які потрапили до ЗСУ саме через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ. Представляємо Вам перший фідбек на сторінках інтернет-видання «LB.UA».

Фото: надане автором

Олена Хоменко, сержант-менеджер 3 категорії відділення персоналу 143-ї окремої механізованої бригади; в 19 років долучилася до ЗСУ через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ.

Назвіть себе та коротко опишіть – хто Ви, чим займалися в цивільному житті?

Я, Олена Хоменко, 2005 року народження, працювала в цивільному житті в поліції охорони.

Коли Ви долучилися до війська?

В листопаді 2024 року вирішила стати частиною Збройних Сил України.

Ви потрапили до ЗСУ через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ. Розкажіть, як дізналися про Центр і як відбувався процес, чому обрали саме рекрутинг через 1 центр?

За рекомендацією друзів звернулася в 1 центр рекрутингу Сухопутних військ в місті Полтава. (1 центр рекрутингу розташований в Києві, але має свої представництва і в різних регіонах України, так нещодавно було відкрити офіс в Тернополі – примітка)

Мене зустрів дуже дружній колектив, який відразу поцікавився, - на яку я б посаду хотіла, розповіли про можливі ризики та заспокоїли мене, бо у мене був страх. Але завдяки таким компетентним працівникам у мене пропали всі страхи та сумніви.

Що стало вирішальним для вибору: конкретна посада, підрозділ, терміни підготовки чи команда? Наскільки прозоро Вам пояснили етапи — від заявки до прибуття в частину?

Мені розповідали про мій майбутній графік, мою підготовку та умов роботи, але мене здивувало те, що вони максимально конкретно розповіли про все, що мене очікує без якихось сумнівів чи недомовок.

Фахівці 1 центру рекрутингу мені надали дуже багато вакансій на різні посади, але моє бажання було - діловодство і представники цього центру мені допомогли в підборі частини, в якій би я себе максимально комфортно почувала.

Що відбулося після підписання погодження: як пройшли БЗВП, чи потрапили саме до тієї бригади й на ту посаду, про які домовлялися? Як минула базова підготовка: що було найкорисніше, а що — найскладніше?

Після вибору посади та підрозділу та мого схвалення, я пройшла ВЛК, зібрала весь пакет документів, про який мені розповіли та допомогли зібрати, так як я в цьому не дуже розумілася, і вже 21 листопада 2024 була у військовій частині, де мені показали як буде проходити моя робота і в чому вона полягає.

Наступного дня зарахована до списків частини й була направлена на БЗВП. Там було дуже цікаво - мене навчили стріляти з автомата, як реагувати на екстрені ситуації, надавати першу медичну допомогу, а саме головне - командній роботі.

Чим допоміг курс адаптації: знайомство з командою, технікою, процедурами безпеки?

Після проходження курсу підготовки мене повернули в мою частину, в яку я ішла до цього за направленням 1 центру рекрутингу. Після повернення я приступила до виконання посадових обов’язків. Але найцікавіше, що мене трохи здивувало, що навіть після цього уже «завершеного шляху рекрута» мені телефонували з 1 центру рекрутингу та запитували, як проходить моя служба, чи мені подобається, чи немає конфліктних ситуацій з командуванням та побратимами?

Як склалася Ваша подальша служба: чи залишилися в тому самому підрозділі, чи отримали підвищення/нову роль?

Так, як і обіцяли в 1 центрі рекрутингу, потрапила на посаду діловода (солдатська посада - примітка). Наразі обіймаю посаду сержант-менеджер 3 категорії відділення персоналу (сержантська посада, що свідчить про кар’єрний ріст - примітка).

Чи порадите цивільним долучатися через 1 центр рекрутингу, щоб самостійно обрати посаду та підрозділ? Чому?

Вже зараз, після 11 місяців служби, я можу впевнено сказати, що звернутися в 1 центр рекрутингу Сухопутних військ України - це краще рішення. Адже дякуючи їм, я змогла отримати в підрозділі другу родину, без якої вже навіть не уявляю свого життя. Дякую вам за вашу працю!