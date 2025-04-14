10 000 осіб стали кандидатами до Сил оборони в центрах рекрутингу

Вже 10 143 людей стали кандидатами до Сил оборони України та військовослужбовцями. Зокрема, за минулий тиждень такий статус отримали 179 осіб.

Про це повідомили у Міноборони.

Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії сягнула 50 615.

Фото: Міноборони

Частка жінок серед всіх звернень складає 21%. Найбільше потенційних кандидаток звертається у трьох областях:

Чернівецька – 43%

Хмельницька – 39%

Вінницька – 37%.

З лютого 2024 року в Україні створено і працюють 49 центрів рекрутингу української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де можна отримати консультації на умовах конфіденційності. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.



Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням.