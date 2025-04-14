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10 000 осіб стали кандидатами до Сил оборони в центрах рекрутингу

Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії сягнула 50 615. 

10 000 осіб стали кандидатами до Сил оборони в центрах рекрутингу
Фото ілюстративне
Фото: Міноборони

Вже 10 143 людей стали кандидатами до Сил оборони України та військовослужбовцями. Зокрема, за минулий тиждень такий статус отримали 179 осіб.

Про це повідомили у Міноборони. 

Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії сягнула 50 615. 

Фото: Міноборони

Частка жінок серед всіх звернень складає 21%. Найбільше потенційних кандидаток звертається у трьох областях: 

  • Чернівецька – 43%
  • Хмельницька – 39%
  • Вінницька – 37%.

З лютого 2024 року в Україні створено і працюють 49 центрів рекрутингу української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де можна отримати консультації на умовах конфіденційності. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням

  • Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. Перший в Україні центр рекрутингу відкрили у Львові в лютому 2024 року. 
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