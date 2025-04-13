Міноборони допустило до використання у Збройних силах України автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм.

Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"Міноборони допустило до використання у ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм. Його можна встановлювати на бойові машини, легкий транспорт або використовувати з триногою як піхотну зброю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що AGL-53 перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та ергономікою. Використовує боєприпаси 40×53 мм – стандарт НАТО. Вітчизняні підприємства вже освоїли виробництво різних гранатометів під 40-мм боєприпаси.

Наразі українська "оборонка" нарощує темпи виробництва мінометів 60, 82, 120 мм, штурмових гвинтівок 5.56 мм, снайперських та антиматеріальні гвинтівок, пістолетів та пістолетів-кулеметів.

"Заміщуємо радянське – озброюємося сучасним!", - йдеться в повідомленні.