Російські окупанти вдарили із РСЗВ по Куп'янщині, є поранений

Російські військові у неділю, 13 квітня, атакували село Ківшарівка Харківської області. Унаслідок обстрілу постраждав 71-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 13 квітня близько 12:00 російські війська здійснили обстріл селища Ківшарівка Куп’янського району. Попередньо встановлено, що удар було завдано з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Поранення отримав 71-річний чоловік — його доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.