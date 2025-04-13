Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти вдарили із РСЗВ по Куп'янщині, є поранений

Внаслідок атаки поранень зазнав літній чоловік, пошкоджено житловий будинок.

Російські окупанти вдарили із РСЗВ по Куп'янщині, є поранений
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські військові у неділю, 13 квітня, атакували село Ківшарівка Харківської області. Унаслідок обстрілу постраждав 71-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 13 квітня близько 12:00 російські війська здійснили обстріл селища Ківшарівка Куп’янського району. Попередньо встановлено, що удар було завдано з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Поранення отримав 71-річний чоловік — його доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

  • Сьогодні уранці російські військові атакували місто Куп'янськ. Унаслідок обстрілу загинули дві жінки. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies