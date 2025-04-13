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Окупанти посилюють репресії на ТОТ: шукають українське підпілля

Окупанти вимагають списки учасників спортивних секцій та їхні номери телефонів.

Окупанти посилюють репресії на ТОТ: шукають українське підпілля
Фото: змі окупантів

У тимчасово окупованому Донецьку росіяни проводять рейди по спортивних секціях та фітнес-клубах у пошуках українського підпілля під виглядом "профілактики екстремізму серед молоді".

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

"Офіційна причина — "профілактика екстремізму серед молоді". Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що на практиці перевіряючі цікавляться, чи не використовується в тренуваннях українська музика та вимагають списки учасників, включаючи номери телефонів і адреси (як чоловіків, там і жінок)", — кажуть в опорі. 

У "Жовтій Стрічці" додають, що невідомо для чого окупанти збирають цю інформацію і куди її відправляють.

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