Окупанти посилюють репресії на ТОТ: шукають українське підпілля

У тимчасово окупованому Донецьку росіяни проводять рейди по спортивних секціях та фітнес-клубах у пошуках українського підпілля під виглядом "профілактики екстремізму серед молоді".

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

"Офіційна причина — "профілактика екстремізму серед молоді". Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що на практиці перевіряючі цікавляться, чи не використовується в тренуваннях українська музика та вимагають списки учасників, включаючи номери телефонів і адреси (як чоловіків, там і жінок)", — кажуть в опорі.

У "Жовтій Стрічці" додають, що невідомо для чого окупанти збирають цю інформацію і куди її відправляють.