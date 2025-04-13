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"Потрібна жорстка реакція світу", — президент Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Сумах

РФ вдарила по місту Суми балістикою. Десятки людей загиблих та поранених.

"Потрібна жорстка реакція світу", — президент Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Сумах
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар РФ по місту Суми у Вербну неділю, 13 квітня. За попередніми даними, унаслідок ворожого удару понад 20 цивільних загинули. 

Відео наслідків ворожого удару президент оприлюднив у соцмережах.

"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, відомо про понад 20 загиблих. Інформація щодо жертв російського терору оновлюється. 

"Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють.

Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", — додає глава держави.

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