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Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали восьмеро цивільних

Під ворожими обстрілами опинилися чотири райони Харківщини.

Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали восьмеро цивільних
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж доби російські окупанти обстріляли Харківський, Богодухівський, Куп'янський та Ізюмський райони Харківщини. Унаслідок ворожих атак постраждали 8 цивільних.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Братениця Богодухівського району внаслідок обстрілу КАБами є влучання в землю, дві авіабомби з яких два здетонували. 

У м. Куп'янськ внаслідок обстрілу горіла квартира на 9-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку на площі 70 м.кв.

Також ворог скинув 4 КАБИ на околиці с. Соснівка та с. Карасівка у Богодухівському районі.

У Куп'янську внаслідок обстрілу зруйновано будинок. Постраждали 73-річна жінка, 26-річний чоловік, 25-річна жінка та 52-річна жінка. З-під завалів зруйнованого будинку деблоковано 35-річного чоловіка. Він госпіталізований до шпиталю. 

У Боровій Ізюмського району внаслідок влучання КАБ в землю пошкоджено приватний будинок.

У м. Ізюм внаслідок влучання влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено приватний будинок.

У с. Золочів внаслідок обстрілу FPV-дроном сталось загоряння даху літньої кухні на площі 30м.кв.

У м. Купʼянськ внаслідок обстрілу (тип встановлюється) пошкоджено будинок, на подвірʼї виявлено нерозірваний боєприпас.

У с. Дуванка є влучання 4 КАБів по відкритій території на околицях села.

У с. Слатине Харківського району внаслідок обстрілу КАБ постраждали 69-річний чоловік, 83-річний чоловік і 42-річний чоловік. Згодом у селі було виявлено КАБ-500, який не здетонував. Пошкоджено 8 приватних домоволодінь.

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