Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали восьмеро цивільних

Під ворожими обстрілами опинилися чотири райони Харківщини.

Упродовж доби російські окупанти обстріляли Харківський, Богодухівський, Куп'янський та Ізюмський райони Харківщини. Унаслідок ворожих атак постраждали 8 цивільних.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Братениця Богодухівського району внаслідок обстрілу КАБами є влучання в землю, дві авіабомби з яких два здетонували.

У м. Куп'янськ внаслідок обстрілу горіла квартира на 9-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку на площі 70 м.кв.

Також ворог скинув 4 КАБИ на околиці с. Соснівка та с. Карасівка у Богодухівському районі.

У Куп'янську внаслідок обстрілу зруйновано будинок. Постраждали 73-річна жінка, 26-річний чоловік, 25-річна жінка та 52-річна жінка. З-під завалів зруйнованого будинку деблоковано 35-річного чоловіка. Він госпіталізований до шпиталю.

У Боровій Ізюмського району внаслідок влучання КАБ в землю пошкоджено приватний будинок.

У м. Ізюм внаслідок влучання влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено приватний будинок.

У с. Золочів внаслідок обстрілу FPV-дроном сталось загоряння даху літньої кухні на площі 30м.кв.

У м. Купʼянськ внаслідок обстрілу (тип встановлюється) пошкоджено будинок, на подвірʼї виявлено нерозірваний боєприпас.

У с. Дуванка є влучання 4 КАБів по відкритій території на околицях села.

У с. Слатине Харківського району внаслідок обстрілу КАБ постраждали 69-річний чоловік, 83-річний чоловік і 42-річний чоловік. Згодом у селі було виявлено КАБ-500, який не здетонував. Пошкоджено 8 приватних домоволодінь.