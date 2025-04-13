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На Донеччині росіяни вбили та поранили 8 цивільних

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили на Донеччині 3139 мирних жителів.

На Донеччині росіяни вбили та поранили 8 цивільних
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська знову здійснили обстріли населених пунктів Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще п'ятеро зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 12 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Покровську, Лимані та Мирному. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — повідомляє він.

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 3139 мирних жителів області, ще 6921 — поранений. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

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