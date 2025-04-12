Норвегія виділить 937 млн доларів на оснащення та навчання української бригади

Норвегія виділить 10 млрд норвезьких крон (937 млн доларів) на оснащення та навчання української бригади.
Про це під час засідання Координаційної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”) в Брюсселі 11 квітня повідомив міністр оборони Торе Сандвік, повідомляє Міноборони Норвегії.
У тісній співпраці з Україною країни Північної Європи та Балтії сприятимуть підготовці та оснащенню української бригади на наполегливе прохання самої України.
«Норвегія виступає разом з Європою за посилення підтримки України як у політичному, економічному, так і у військовому плані. Розбудова більшої кількості сухопутних сил є важливою для України, і зараз ми виділили десять мільярдів норвезьких крон на ці цілі у 2025 році. Наш внесок – це як матеріальні засоби нашої власної оборони, так і придбання боєприпасів і матеріальних засобів української та міжнародної промисловості. Не в останню чергу ми сприятимемо навчанням», – сказав Торе О. Сендвік.
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Бригада формується з різними видами озброєння так, щоб вона становила цілісну сухопутну військову бойову одиницю, здатну діяти самостійно. Зазвичай бригада налічує від 3000 до 5000 солдатів. Проєкт є гнучким і масштабованим і забезпечить обладнання та навчання відповідно до потреб України.
«Ініціатива не стосуватиметься оснащення та підготовки абсолютно нової бригади. Україні потрібні «цеглинки» у вигляді менших підрозділів, які можуть увійти до складу існуючих бригад і підсилити їх. Під керівництвом Норвегії країни Північної Європи та Балтії тісно співпрацюють з українською владою, щоб гарантувати, що навчання та обладнання якомога краще відповідають потребам України», – сказав Сандвік.
- Також Норвегія приєдналася до Коаліції дронів для України.
- Нещодавно Норвегія виділила понад $378 мільйонів на боєприпаси для України. Ще $94,5 мільйонів спрямують до Європейського фонду миру.
- На початку квітня уряд Норвегії схвалив додатковий пакет підтримки України у 2025 році. Йдеться про додаткові 50 мільярдів норвезьких крон.