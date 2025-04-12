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Норвегія виділить 937 млн доларів на оснащення та навчання української бригади

Норвегія відіграє провідну роль у підготовці солдатів для бригади, яка створюється спільно з країнами Північної Європи та Балтії.

Норвегія виділить 937 млн доларів на оснащення та навчання української бригади
міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік
Фото: EPA/UPG

Норвегія виділить 10 млрд норвезьких крон (937 млн доларів) на оснащення та навчання української бригади.

Про це під час засідання Координаційної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”) в Брюсселі 11 квітня повідомив міністр оборони Торе Сандвік, повідомляє Міноборони Норвегії.

У тісній співпраці з Україною країни Північної Європи та Балтії сприятимуть підготовці та оснащенню української бригади на наполегливе прохання самої України.

«Норвегія виступає разом з Європою за посилення підтримки України як у політичному, економічному, так і у військовому плані. Розбудова більшої кількості сухопутних сил є важливою для України, і зараз ми виділили десять мільярдів норвезьких крон на ці цілі у 2025 році. Наш внесок – це як матеріальні засоби нашої власної оборони, так і придбання боєприпасів і матеріальних засобів української та міжнародної промисловості. Не в останню чергу ми сприятимемо навчанням», – сказав Торе О. Сендвік.

Бригада формується з різними видами озброєння так, щоб вона становила цілісну сухопутну військову бойову одиницю, здатну діяти самостійно. Зазвичай бригада налічує від 3000 до 5000 солдатів. Проєкт є гнучким і масштабованим і забезпечить обладнання та навчання відповідно до потреб України.

«Ініціатива не стосуватиметься оснащення та підготовки абсолютно нової бригади. Україні потрібні «цеглинки» у вигляді менших підрозділів, які можуть увійти до складу існуючих бригад і підсилити їх. Під керівництвом Норвегії країни Північної Європи та Балтії тісно співпрацюють з українською владою, щоб гарантувати, що навчання та обладнання якомога краще відповідають потребам України», – сказав Сандвік.

  • Також Норвегія приєдналася до Коаліції дронів для України. 
  • Нещодавно Норвегія виділила понад $378 мільйонів на боєприпаси для України. Ще $94,5 мільйонів спрямують до Європейського фонду миру.
  • На початку квітня уряд Норвегії схвалив додатковий пакет підтримки України у 2025 році. Йдеться про додаткові 50 мільярдів норвезьких крон. 
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