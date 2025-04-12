Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни спробували 14 разів потіснити Сили оборони із позицій

На Курському відбулися 13 боєзіткнень, два з яких тривають.

Станом на 16.00 12 квітня на фронті відбулися 58 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню російських артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Проходи, Грабовське, Велика Писарівка, Кучерівка, Бачівськ, Біла Береза, Покровка, Малушине, Заруцьке, Шалигіне, Лугівка Сумської області. Також авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Великий Прикіл, Петрушівка, Проходи, Миропільське, Краснопілля, Новодмитрівка, Угроїди Сумської області.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції Сил оборони в районі Загризового.

На Лиманському загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямку Ольгівки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Краматорському українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників. Ворог намагається прорватися в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

На Торецькому наші захисники відбили сім атак окупантів поблизу Дачного та Торецька.

На Покровському російські загарбники здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Срібне та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 10 атаки противника, чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському ворог тричі намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському авіаційних ударів зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Придніпровському ворог тричі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Харківському, Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулися 13 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинувши 47 КАБ, та здійснив 306 артилерійських обстрілів, зокрема, дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.