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У Херсоні російські окупанти атакували будівлю лікарні, є постраждалі

Пацієнти та медичний персонал не постраждали.

У Херсоні російські окупанти атакували будівлю лікарні, є постраждалі
Фото: скріншот

Уранці 12 квітня російська армія вдарила з артилерії по медичному закладу Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє будівельників. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вранці під обстріл потрапив один з медзакладів. Внаслідок артилерійського удару пошкоджено стіни та вибито вікна у приміщенні", — каже він.

Пацієнти та медичний персонал вчасно спустилися в укриття, тож ніхто з них не постраждав. Поранень зазнали двоє чоловіків — працівники будівельної компанії, які виконували ремонтні роботи на території лікарні.

Над ліквідацією наслідків ворожої атаки вже працюють працівники ХОКАРС.  

  • Російські військові обстріляли населений пункт Степанівка Херсонської області, унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.
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