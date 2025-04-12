У Херсоні російські окупанти атакували будівлю лікарні, є постраждалі

Уранці 12 квітня російська армія вдарила з артилерії по медичному закладу Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє будівельників.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вранці під обстріл потрапив один з медзакладів. Внаслідок артилерійського удару пошкоджено стіни та вибито вікна у приміщенні", — каже він.

Пацієнти та медичний персонал вчасно спустилися в укриття, тож ніхто з них не постраждав. Поранень зазнали двоє чоловіків — працівники будівельної компанії, які виконували ремонтні роботи на території лікарні.

Над ліквідацією наслідків ворожої атаки вже працюють працівники ХОКАРС.