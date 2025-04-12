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Два ухилянти хотіли перетнути кордон через Дністер

Розраховуючи на непомітність, заплив вирішили здійснити вночі.

Два ухилянти хотіли перетнути кордон через Дністер
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Ухилянти хотіли перетнути кордон через Дністер на надувних камерах для тюбінгу, повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Холодна вода, стрімка течія та нічний час доби не стали перешкодами для втілення задуму незаконно перетнути кордон. Двоє екстремалів придбали надувні камери для тюбінгу, а весло знайшлося дорогою”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Розраховуючи на непомітність, заплив вирішили здійснити вночі.

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Прикордонники своєчасно помітили рух невідомих осіб, які намагалися перетнути річку Дністер. 

Правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності.

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