Два ухилянти хотіли перетнути кордон через Дністер

Ухилянти хотіли перетнути кордон через Дністер на надувних камерах для тюбінгу, повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Холодна вода, стрімка течія та нічний час доби не стали перешкодами для втілення задуму незаконно перетнути кордон. Двоє екстремалів придбали надувні камери для тюбінгу, а весло знайшлося дорогою”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Розраховуючи на непомітність, заплив вирішили здійснити вночі.

Прикордонники своєчасно помітили рух невідомих осіб, які намагалися перетнути річку Дністер.

Правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності.