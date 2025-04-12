Два ухилянти хотіли перетнути кордон через Дністер

Ухилянти хотіли перетнути кордон через Дністер на надувних камерах для тюбінгу, повідомили у Державній прикордонній службі України.
“Холодна вода, стрімка течія та нічний час доби не стали перешкодами для втілення задуму незаконно перетнути кордон. Двоє екстремалів придбали надувні камери для тюбінгу, а весло знайшлося дорогою”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Розраховуючи на непомітність, заплив вирішили здійснити вночі.
Прикордонники своєчасно помітили рух невідомих осіб, які намагалися перетнути річку Дністер.
Правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності.
- Торік у вересні під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону виявили у Дністрі тіло чоловіка, обвитого водоростями.