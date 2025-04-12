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Уночі ворог атакував Київщину ударними дронами, є пошкодження у двох районах

По ворожих цілях працювала ППО.

Уночі ворог атакував Київщину ударними дронами, є пошкодження у двох районах
наслідки російської атаки по Київщині
Фото: Микола Калашник, КОВА

У ніч на 12 квітня росіяни атакували Київщину ударними дронами. По ворожих цілях працювала ППО, уламки дронів пошкодили будинки.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні.

У Бориспільському районі через ворожу атаку пошкоджені споруди та два автомобілі. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Один з будинків частково зруйнований. 

У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", — додає Калашник.

  • Через російську атаку у Святошинському районі Києва виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Двоє людей постраждали, медики надали їм необхідну допомогу.
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