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За добу РФ втратила в Україні ще 1240 військових

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 931 450 російських окупантів.

За добу РФ втратила в Україні ще 1240 військових
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1240 російських солдатів, 11 ворожих танків та майже пів сотні артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  ‒ близько 931 450 (+1240) осіб,
  • танків  ‒ 10591 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22055 (+7) од,
  • артилерійських систем – 26092 (+49) од,
  • РСЗВ – 1362 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 1127 (+0) од,
  • літаків  – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3798 (+0)

Дані уточнюються.

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