За добу РФ втратила в Україні ще 1240 військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1240 російських солдатів, 11 ворожих танків та майже пів сотні артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 931 450 російських окупантів.

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