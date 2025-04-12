За добу РФ втратила в Україні ще 1240 військових

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1240 російських солдатів, 11 ворожих танків та майже пів сотні артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 931 450 (+1240) осіб,
- танків ‒ 10591 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22055 (+7) од,
- артилерійських систем – 26092 (+49) од,
- РСЗВ – 1362 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128) од,
- спеціальна техніка ‒ 3798 (+0)
Дані уточнюються.