ЗМІ: Українська делегація прибула у Вашингтон на перемовини щодо надр

Видання The New York Times стверджує, що до Сполучених Штатів прибула група українських переговорників для проведення нового раунду узгодження документа про користування рідкісноземельними мінералами.

Як стало відомо журналістам, перемовини мали розпочатися у п'ятницю за вашингтонським часом. Очікується, що вони триватимуть упродовж вікенду та матимуть суто технічний характер - тому не вимагатимуть залучення посадовців найвищого рівня.

Українську делегацію очолює заступник міністра економіки Тарас Качка. До неї входять також інші співробітники відомства та їхні колеги з Міністерства юстиції. Склад американської переговорної групи не розкривається.