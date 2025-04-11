Правоохоронці затримали лікаря під час передачі 22 тис. гривень.

Поліцейські затримали лікаря за оформлення інвалідності за хабар

Співробітники поліції затримали лікаря-травматолога, якого підозрюють у вимаганні грошей у пораненого військового за оформлення медичних документів про погіршення стану здоров’я.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Крім того, він обіцяв вплинути на рішення експертної команди з повсякденного оцінювання функціонування особи щодо присвоєння групи інвалідності”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали 29-річного лікаря експертної команди "на гарячому" під час передачі 22 тис. гривень.

Під час обшуків у лікаря правоохоронці вилучили медичну документацію та техніку. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 “Зловживання впливом” Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.