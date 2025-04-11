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Поліцейські затримали лікаря за оформлення інвалідності за хабар

Правоохоронці затримали лікаря під час передачі 22 тис. гривень.

Поліцейські затримали лікаря за оформлення інвалідності за хабар
Поліцейські затримали лікаря за оформлення інвалідності за хабар
Фото: Нацполіція

Співробітники поліції затримали лікаря-травматолога, якого підозрюють у вимаганні грошей у пораненого військового за оформлення медичних документів про погіршення стану здоров’я. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Крім того, він обіцяв вплинути на рішення експертної команди з повсякденного оцінювання функціонування особи щодо присвоєння групи інвалідності”, - повідомили в поліції.

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Правоохоронці затримали 29-річного лікаря експертної команди  "на гарячому" під час передачі 22 тис. гривень.

Під час обшуків у лікаря правоохоронці вилучили медичну документацію та техніку. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 “Зловживання впливом” Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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