Зеленський вшанував пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу

"Всім у світі варто не забувати, що для Росії людське життя не варте нічого".

Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв російського терору 4 квітня у Кривому Розі.

Про це Президент розповів у Facebook.

"Кривий Ріг. Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова. 4 квітня російська балістична ракета вдарила просто поруч із будинками та дитячим майданчиком, просто по вулиці й забрала життя 19 людей, 9 з яких – діти.

Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців... Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор", ідеться у повідомленні.

Президент наголосив, що всім у світі варто не забувати, що для Росії людське життя не варте нічого.