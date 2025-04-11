Зеленський вшанував пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу

Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв російського терору 4 квітня у Кривому Розі.
Про це Президент розповів у Facebook.
"Кривий Ріг. Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова. 4 квітня російська балістична ракета вдарила просто поруч із будинками та дитячим майданчиком, просто по вулиці й забрала життя 19 людей, 9 з яких – діти.
Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців... Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор", ідеться у повідомленні.
Президент наголосив, що всім у світі варто не забувати, що для Росії людське життя не варте нічого.
- Внаслідок удару балістичною ракетою та "шахедами" 4 квітня у Кривому Розі постраждали 74 людини. 20 людей загиинуло, серед них - 9 дітей.
- Міста та села України оголосили 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки. До них приєдналися низка посольств.