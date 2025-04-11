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Зеленський вшанував пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу

"Всім у світі варто не забувати, що для Росії людське життя не варте нічого".

Зеленський вшанував пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу
Володимир Зеленський у Кривому Розі, 11 квітня
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв російського терору 4 квітня у Кривому Розі. 

Про це Президент розповів у Facebook.

"Кривий Ріг. Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова. 4 квітня російська балістична ракета вдарила просто поруч із будинками та дитячим майданчиком, просто по вулиці й забрала життя 19 людей, 9 з яких – діти. 

Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців... Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор", ідеться у повідомленні.

Президент наголосив, що всім у світі варто не забувати, що для Росії людське життя не варте нічого.

  • Внаслідок удару балістичною ракетою та "шахедами" 4 квітня у Кривому Розі постраждали 74 людини. 20 людей загиинуло, серед них - 9 дітей.
  • Міста та села України оголосили 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки. До них приєдналися низка посольств.
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