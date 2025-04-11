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За три роки повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили майже 2,5 тисячі ворожих ракет та понад 17,5 тисяч "шахедів"

РФ запустила по Україні  67 000 КАБів та майже 22,5 тисячі "шахедів".

За три роки повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили майже 2,5 тисячі ворожих ракет та понад 17,5 тисяч "шахедів"
ППО
Фото: повітряні сили

За три роки повномасштабного вторганення РФ випустила по Україні 67 000 керованих авіабомб, тисячі ракет різних типів, 22 400 ударних БпЛА “Shahed”.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"За три роки війни, щоденних протиповітряних боїв, Повітряні Сили фактично вичерпали ресурс ракет до радянської техніки зенітних ракетних військ, і тепер наші воїни передусім розраховують на підтримку партнерів, у контексті продовження поставок західних систем, а головне — ракет до них, для посилення української протиповітряної оборони", — ідеться у повідомленні.

У Повітряних силах наголошують, Росія продовжує тероризувати український народ повітряними ударами і "ми потребуємо більшого захисту для нашої країни, для наших міст і наших дітей! Ми потребуємо більше захисту для стабільності Європи та всього цивілізованого світу!"

Українські воїни довели, що можуть швидко опанувати Patriot, F-16, Nasams та іншу технологічну зброю, а головне — ефективно застосовувати її проти “другої армії” світу.

Із 24 лютого 2022 року Повітряними Силами, спільно з ППО Сил оборони України збито:

  • 2 496 крилатих ракет;
  • 465 керованих авіаційних ракет;
  • 97 балістичних ракет;
  • 40 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”; 
  • 17 575 ударних БпЛА типу “Shahed”.

"Ллевова частка збитих цілей у цьому списку — завдяки надходженню від партнерів сучасних зенітних ракетних систем та ракет до них! Сьогодні чергове засідання у Брюсселі у форматі "Рамштайн". Ми дякуємо союзникам за надану допомогу і очікуємо гарних новин!", — додають у повітряних силах.

  • За минулу добу Росія вдарила по місту Дніпро балістичною ракетою із Ростовської області та атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.
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