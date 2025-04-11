Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Садовий повідомив про загрозу "найбільшої земельної афери десятиліть": на межі зі Львовом планують звести 5 кварталів будинків
Садовий повідомив про загрозу "найбільшої земельної афери десятиліть": на межі зі Львовом планують звести 5 кварталів будинків
Хто, крім Насірова, хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
Хто, крім Насірова, хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних за кордон

Повідомлено про підозру чотирьом особам. “Послуга” коштувала 10-15 тисяч доларів.

У Києві викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних за кордон
Фото: прокуратура

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом особам, які за попередньою змовою організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, повідомляє Київська міська прокуратура. 

Встановлено, що підозрювані шукали охочих виїхати з України та за 10-15 тис. доларів США надавали їм маршрут перетину кордону поза межами пункту пропуску у Закарпатській області.

Чоловіків садили у потяг до Ужгорода, де їх зустрічав один зі спільників, селив у готель та інструктував як діяти далі. Задокументовано причетність підозрюваних до організації незаконного виїзду за кордон 4 військовозобов'язаних.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років з конфіскацією майна.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies