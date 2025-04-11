За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом особам, які за попередньою змовою організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що підозрювані шукали охочих виїхати з України та за 10-15 тис. доларів США надавали їм маршрут перетину кордону поза межами пункту пропуску у Закарпатській області.

Чоловіків садили у потяг до Ужгорода, де їх зустрічав один зі спільників, селив у готель та інструктував як діяти далі. Задокументовано причетність підозрюваних до організації незаконного виїзду за кордон 4 військовозобов'язаних.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років з конфіскацією майна.