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Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов відкрив Центр рекрутингу воєнної розвідки

Центр рекрутингу воєнної розвідки почав роботу в Києві.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов відкрив Центр рекрутингу воєнної розвідки
Буданов відкрив Центр рекрутингу ГУР Міноборони
Фото: Укрінформ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відкрив у Києві Центр рекрутингу воєнної розвідки.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні урочисто відкриваємо Центр рекрутингу Головного управління розвідки. Це один з перших таких об’єктів у нас. Сподіваюся, що він дасть той результат, який ми хочемо від нього отримати – збільшення потоку охочих проходити службу передусім у підрозділах спеціального призначення ГУР та інших оперативних підрозділах у цілому. Символічно, що сьогодні у нас День рекрутера. Бажаю, щоб удача супроводжувала нас і надалі”, - зазначив Кирило Буданов

Як він зауважив, найбільшою популярністю серед бажаючих потрапити до ГУР користуються підрозділи спецпризначення - це спецпідрозділи “Тимура”, “Шаман”, “Кракен”, “Артан”.

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Центр створений для проведення зустрічей, співбесід і тестування кандидатів, які хочуть приєднатися до воєнної розвідки.

До підрозділів активних дій розглядаються кандидати від 18 до 40 років, які мають досвід заняття спортом і вмотивованість до виконання бойових завдань. 

У “добувні” підрозділи має бути вік від 18 до 45 років, вмотивованість до проходження служби як за контрактом, так і за призовом. Головне - наявність відповідних компетенцій і досвіду роботи за суміжною спеціальністю.

Щоб потрапити у Центр рекрутингу, потрібно заповнити анкету на сайті ГУР у розділі “Кар’єра”. На співбесіду запросять кандидатів, які під час тестування на сайті ГУР набрали більш як 60 балів.

Зі 100 кандидатів до розгляду рекомендують 10, а з них стає до лав тільки один кандидат. Протягом 2024 року до ГУР надійшло 10 тисяч анкет від охочих потрапити у воєнну розвідку.

Зазначається, що головним джерелом комплектування ГУР є цивільна молодь. Діючих військовослужбовців не вербують, оскільки це не збільшує укомплектованість Сил оборони.

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