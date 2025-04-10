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У березні НАЗК виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

Із 73 декларацій порушення виявили в 38. 

У березні НАЗК виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати
Фото: LB.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції за березень здійснило 73 повних перевірки декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявили в 38 деклараціях, тобто у 52%.

Про це повідомляє пресцентр НАЗК.

Зазначається, що ознаки недостовірних відомостей встановлені у 36 деклараціях на понад 222 млн грн. Також у двох деклараціях встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 12 млн грн. 

У березні 2025 року до компетентних органів направлено 45 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ст. 366-2 КК (декларування недостовірної інформації).

Крім того, НАЗК склало та скерувало до суду протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, стосовно начальника ГУ Держппродспоживслужби в Києві, який не зазначив у декларації за 2022 рік відомості про квартиру та земельну ділянку дружини.

Серед усіх завершених повних перевірок декларацій порушення встановлено у деклараціях, поданих представниками:

  • органів місцевого самоврядування - у 55 випадках (з них 34 - депутатами місцевих рад, 14 - депутатами обласних рад; одним заступником голови обласної ради, двома головами міських рад та одним головою селищної ради, одним заступником міського голови та двома працівниками апаратів міських рад);
  • представниками обласних та районних державних адміністрацій - чотири (одним головою районної державної адміністрації, одним заступником голови обласної державної адміністрації та двома працівниками апарату військової адміністрації);
  • працівниками Національної поліції - дев’ять;
  • представниками судової системи - три (з них один - суддя);
  • державних підприємств - п’ять (з них три - керівниками, одним виконувачем обов’язків керівника та одним заступником) ;
  • органів досудового розслідування - два; 
  • органу законодавчої влади - два народні депутати;
  • військово-лікарських комісій - один;
  • територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - п’ять;
  • медико-соціальної експертної комісії - чотири;
  • митної та податкової служби - шість (три митники та три податківці).
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