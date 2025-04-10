У березні НАЗК виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

Національне агентство з питань запобігання корупції за березень здійснило 73 повних перевірки декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявили в 38 деклараціях, тобто у 52%.

Про це повідомляє пресцентр НАЗК.

Зазначається, що ознаки недостовірних відомостей встановлені у 36 деклараціях на понад 222 млн грн. Також у двох деклараціях встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 12 млн грн.

У березні 2025 року до компетентних органів направлено 45 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ст. 366-2 КК (декларування недостовірної інформації).

Крім того, НАЗК склало та скерувало до суду протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, стосовно начальника ГУ Держппродспоживслужби в Києві, який не зазначив у декларації за 2022 рік відомості про квартиру та земельну ділянку дружини.

Серед усіх завершених повних перевірок декларацій порушення встановлено у деклараціях, поданих представниками: