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Київ атакували дрони

Спрацювала ППО. 

Київ атакували дрони
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Удень 10 квітня російська армія спрямувала на Київ дрони. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі.

За даними повітряних сил, була загроза і для Житомира та інших населених пунктів. Для Києва відбій оголосили близько 17:58. 

Попередньої дронової атаки Київ зазнав уночі. Поранено чотирьох людей, двох із них довелося госпіталізувати.

Сьогодні ДСНС попередила про нову небезпеку від російських ударів: ворог почав оснащувати дрони додатковою вибухівкою, що може детонувати задовго після атаки. Такі уже виявили в Києві. 

Фото: ДСНС України в Telegram
Загалом же вибухові предмети з дронів можуть мати різний вигляд, тому важливо не торкатися невідомих речей на вулицях. 

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