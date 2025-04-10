Київ атакували дрони

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

Удень 10 квітня російська армія спрямувала на Київ дрони. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі.

За даними повітряних сил, була загроза і для Житомира та інших населених пунктів. Для Києва відбій оголосили близько 17:58.

Попередньої дронової атаки Київ зазнав уночі. Поранено чотирьох людей, двох із них довелося госпіталізувати.

Сьогодні ДСНС попередила про нову небезпеку від російських ударів: ворог почав оснащувати дрони додатковою вибухівкою, що може детонувати задовго після атаки. Такі уже виявили в Києві.

Фото: ДСНС України в Telegram

Загалом же вибухові предмети з дронів можуть мати різний вигляд, тому важливо не торкатися невідомих речей на вулицях.