Київ атакували дрони

Удень 10 квітня російська армія спрямувала на Київ дрони. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі.
За даними повітряних сил, була загроза і для Житомира та інших населених пунктів. Для Києва відбій оголосили близько 17:58.
Попередньої дронової атаки Київ зазнав уночі. Поранено чотирьох людей, двох із них довелося госпіталізувати.
Сьогодні ДСНС попередила про нову небезпеку від російських ударів: ворог почав оснащувати дрони додатковою вибухівкою, що може детонувати задовго після атаки. Такі уже виявили в Києві.