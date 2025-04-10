Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув на зустріч міністрів оборони країн Coalition of the Willing ("коаліція охочих") у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Перед початком зустрічі Умєров сказав: "Я сподіваюсь, це буде продуктивно".
Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 10 квітня проведуть зустріч у Брюсселі.
Згідно з програмою, опублікованою на сайті НАТО, о 14:00 (час за Брюсселем) заплановано приїзд міністрів і заяви до ЗМІ.
О 15:00 (час за Брюсселем) почнеться зустріч Коаліції охочих на сесії міністрів оборони. Заплановано вступне слово міністра оборони Франції та міністра оборони Великобританії.
Напередодні прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі головуватиме на новій зустрічі контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.
- Наприкінці березня в Парижі зібралася так звана коаліція охочих – об'єднання країн, які хочуть напрацювати реальні гаранті безпеки для українців. Участь брали лідери близько 30 держав, не лише європейських.
- Тоді учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах: міцна українська армія, сили гарантування і ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включно з її вимогами на будь-яких мирних переговорах.
- Також всі учасники погодилися, що санкції з Росії до закінчення війни не зніматимуть.