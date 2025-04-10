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Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

Міністр оборони України сподівається, що зустріч буде продуктивною.

Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих
Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув на зустріч міністрів оборони країн Coalition of the Willing ("коаліція охочих") у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Перед початком зустрічі Умєров сказав: "Я сподіваюсь, це буде продуктивно".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 10 квітня проведуть зустріч у Брюсселі.

Згідно з програмою, опублікованою на сайті НАТО, о 14:00 (час за Брюсселем) заплановано приїзд міністрів і заяви до ЗМІ.

О 15:00 (час за Брюсселем) почнеться зустріч Коаліції охочих на сесії міністрів оборони. Заплановано вступне слово міністра оборони Франції та міністра оборони Великобританії.

Напередодні прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі головуватиме на новій зустрічі контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня. 

  • Наприкінці березня в Парижі зібралася так звана коаліція охочих – об'єднання країн, які хочуть напрацювати реальні гаранті безпеки для українців. Участь брали лідери близько 30 держав, не лише європейських.
  • Тоді учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах: міцна українська армія, сили гарантування і ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включно з її вимогами на будь-яких мирних переговорах.
  • Також всі учасники погодилися, що санкції з Росії до закінчення війни не зніматимуть.
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