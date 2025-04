Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув на зустріч міністрів оборони країн Coalition of the Willing ("коаліція охочих") у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Перед початком зустрічі Умєров сказав: "Я сподіваюсь, це буде продуктивно".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 10 квітня проведуть зустріч у Брюсселі.

Згідно з програмою, опублікованою на сайті НАТО, о 14:00 (час за Брюсселем) заплановано приїзд міністрів і заяви до ЗМІ.

О 15:00 (час за Брюсселем) почнеться зустріч Коаліції охочих на сесії міністрів оборони. Заплановано вступне слово міністра оборони Франції та міністра оборони Великобританії.

Напередодні прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі головуватиме на новій зустрічі контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.