Еммануель Макрон назвав головні домовленості коаліції охочих

На саміті коаліції охочих учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон, який організував нинішній захід, передає The Guardian.
Перший принцип – міцна українська армія. Для цього спільна французько-українська делегація поїде до Києва, аби дізнатися, що ще можна зробити для посилення.
Другий – сили гарантування, які не розміщуватимуть на лінії зіткнення, але пропонуватимуть підтримку в стратегічних місцях.
Третій принцип – ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включно з її вимогами на будь-яких мирних переговорах.
- Сьогодні в Парижі представники 31 країни та організації зібралися на саміт коаліції охочих. Метою було напрацювання реальних гарантій безпеки для України, що повинні захистити її від повторного нападу після встановлення припинення вогню.
- За результатами зустрічі Володимир Зеленський сказав, що Україна запрошує делегатів від усіх охочих країн, щоб спільно напрацювати єдиний чіткий план, з якими будуть згодні всі. План має відповідати на низку запитань, зокрема, які країни відповідатимуть за безпеку на землі, на морі і на суші.