Еммануель Макрон назвав головні домовленості коаліції охочих

Робота ще триватиме, але вже є спільне бачення про те, що в Україні будуть так звані сили гарантування – тобто іноземні.

На саміті коаліції охочих учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон, який організував нинішній захід, передає The Guardian.

Перший принцип – міцна українська армія. Для цього спільна французько-українська делегація поїде до Києва, аби дізнатися, що ще можна зробити для посилення.

Другий – сили гарантування, які не розміщуватимуть на лінії зіткнення, але пропонуватимуть підтримку в стратегічних місцях.

Третій принцип – ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включно з її вимогами на будь-яких мирних переговорах.