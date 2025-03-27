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Еммануель Макрон назвав головні домовленості коаліції охочих

Робота ще триватиме, але вже є спільне бачення про те, що в Україні будуть так звані сили гарантування – тобто іноземні. 

Еммануель Макрон назвав головні домовленості коаліції охочих
Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під ч
Фото: EPA/UPG

На саміті коаліції охочих учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон, який організував нинішній захід, передає The Guardian.

Перший принцип – міцна українська армія. Для цього спільна французько-українська делегація поїде до Києва, аби дізнатися, що ще можна зробити для посилення. 

Другий – сили гарантування, які не розміщуватимуть на лінії зіткнення, але пропонуватимуть підтримку в стратегічних місцях.

Третій принцип – ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включно з її вимогами на будь-яких мирних переговорах.

  • Сьогодні в Парижі представники 31 країни та організації зібралися на саміт коаліції охочих. Метою було напрацювання реальних гарантій безпеки для України, що повинні захистити її від повторного нападу після встановлення припинення вогню.
  • За результатами зустрічі Володимир Зеленський сказав, що Україна запрошує делегатів від усіх охочих країн, щоб спільно напрацювати єдиний чіткий план, з якими будуть згодні всі. План має відповідати на низку запитань, зокрема, які країни відповідатимуть за безпеку на землі, на морі і на суші. 
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