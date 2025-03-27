Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Додіка

Його звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори.

Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори, пише Reuters.

Додік, президент регіону Сербської Республіки Боснії, спровокував найсерйознішу кризу з часів війни 1990-х років. Його засудили до року ув'язнення та відсторонили від політичної діяльності на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланця світу.

Додік, проросійський давній прихильник відділення від Боснії, ініціював закон, який забороняє державній юстиції та поліції діяти в сербському регіоні, але конституційний суд Боснії тимчасово призупинив це.

Нехтуючи внутрішнім ордером на арешт, він перетнув сусідню Сербію на початку цього тижня, а потім поїхав до Ізраїлю на антисемітську конференцію в Єрусалимі в четвер.

Державний суд Боснії заявив, що міжнародний ордер також був виданий на Ненада Стевандіча, спікера парламенту Республіки Сербська, який їздив до Сербії, але зараз повернувся в Боснію.

У заяві суду йдеться, що ордери перебувають у розпорядженні міжнародної поліції Інтерполу.