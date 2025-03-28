Прокуратура вимагає сім років ув'язнення для експрезидента Франції Саркозі

Французькі прокурори у четвер оголосили суду ступінь покарання, який вважають достатнім для колишнього президента республіки Ніколя Саркозі у корупційній справі: 300 тисяч євро штрафу та тюремний термін тривалістю 7 років.

Як пише Reuters, обвинувачення переконане, що політик отримував мільйони євро від лівійського диктатора Муаммара Каддафі в обмін на підтримку, щоб фінансувати свою передвиборчу кампанію у 2007 році. Прокурори інкримінують Саркозі приховування державних коштів, пасивну корупцію та змову з метою вчинення злочину.

Адвокати експрезидента наполягають на тому, що їхній клієнт не вчиняв правопорушень. Сам Саркозі у соціальних мережах пообіцяв "боротися крок за кроком задля правди" та "сподіватися на мудрість суду".

Окрім Саркозі, відповідачами у справі проходять ще 12 його соратників, яким загрожує від 1 до 6 років за ґратами та чималі фінансові стягнення.