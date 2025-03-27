Reuters: США призупинили робити внески у Світову організацію торгівлі

Станом на кінець грудня 2024 року заборгованість Сполучених Штатів перед організацією була 25,7 млн. доларів.

США призупинили внески до Світової організації торгівлі на тлі скорочення державних витрат, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

СОТ вже була паралізована діями Штатів у 2019 році під час першого президентського терміну Дональда Трампа, які заблокували призначення нових суддів до її вищого апеляційного суду, що залишило ключову систему організації без врегулювання функціональних спорів.

Вашингтон також звинуватив Апеляційний орган СОТ у судовому перенапруженні у торгових суперечках.

Річний бюджет організації у 2024 році склав понад 232 мільйона доларів. Згідно з публічними документами організації, Сполучені Штати мали внести близько 11% цієї суми на основі системи зборів, пропорційної їх частці у світовій торгівлі.

Делегат США повідомив на засіданні СОТ щодо бюджету 4 березня, що його платежі до бюджетів 2024 та 2025 років призупинено до перегляду внесків у міжнародні організації і що він проінформує організацію про результати .

Тепер СОТ розробляє «план Б» на випадок тривалої паузи у фінансуванні.

Представник СОТ заявила, що внески Штатів вже надійшли, але «застрягли через припинення всіх платежів міжнародним організаціям».

Водночас станом на кінець грудня 2024 року заборгованість Сполучених Штатів перед організацією 25,7 млн. доларів.

Згідно з правилами СОТ, будь-який член, який не сплачує внески протягом більш ніж року, піддається «адміністративним заходам» — серії штрафних санкцій, які стають суворішими, чим довше не сплачуються внески.

Наразі Штати віднесена до першої з трьох таких категорій. Це означає, що представники США більше не можуть головувати в органах СОТ та отримувати офіційну документацію.