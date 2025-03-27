У російському уряді не задоволені наміром Вірменії рухатись в бік ЄС

Також росіяни розкритикували вірменський закон про початок вступу до ЄС.

Віцепремʼєр-міністр Росії Алексей Оверчук заявив, що Вірменія має зробити вибір між Євросоюзом та Євразійським економічним союзом (ЄАЕС), який очолює РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російські ЗМІ.

Оверчук назвав ухвалений у Вірменії закон про початок процесу вступу до ЄС таким, який "за все хороше, проти всього поганого, абсолютно загальні слова".

"Але це внутрішня справа Вірменії. Звичайно ж, країні необхідно буде визначатися і робити цей вибір. Тому що всидіти на двох стільцях не вдасться, це абсолютно очевидно", – наголосив російський урядовець.