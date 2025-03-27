У російському уряді не задоволені наміром Вірменії рухатись в бік ЄС

Віцепремʼєр-міністр Росії Алексей Оверчук заявив, що Вірменія має зробити вибір між Євросоюзом та Євразійським економічним союзом (ЄАЕС), який очолює РФ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російські ЗМІ.
Оверчук назвав ухвалений у Вірменії закон про початок процесу вступу до ЄС таким, який "за все хороше, проти всього поганого, абсолютно загальні слова".
"Але це внутрішня справа Вірменії. Звичайно ж, країні необхідно буде визначатися і робити цей вибір. Тому що всидіти на двох стільцях не вдасться, це абсолютно очевидно", – наголосив російський урядовець.
- Національні збори Вірменії прийняли сьогодні загалом законопроєкт “Про початок процесу членства Республіки Вірменія в Європейському Союзі”.
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Нікол Пашинян на зустрічі із заступником голови Єврокомісії Маргарітісом Схінасом 9 вересня оголосив про початок переговорів з ЄС щодо візового режиму між Вірменією та Євросоюзом.
- Вірменія стала 124-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Від 1 лютого у країні набув чинності Римський статут, що і означає приєднання. Тепер країна може арештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде у Вірменію.