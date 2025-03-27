Греція не готова відправити свої війська в Україну

Глава грецького уряду вважає, що треба тиснути на Росію, аби вона припинила подальші атаки на нашу державу.

Греція не приєднується до коаліції країн, готових відправити війська в Україну.

Про це заявив грецький прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після саміту в Парижі, передає Ekathimerini.

«Греція не входить до тих країн, що готові відправити війська на Україну в межах «коаліції охочих», — сказав Міцотакіс і уточнив, що ця дискусія може бути відволікаючою від головної мети — якнайшвидшого припинення війни.

Міцотакіс підкреслив, що всі країни-учасниці погодилися з необхідністю термінового припинення вогню. Він додав, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, однак Росія поки що не прийняла цю пропозицію.

«Тому необхідно чинити максимальний тиск на Росію, щоб запобігти подальшим атакам на Україну, зокрема на критично важливу інфраструктуру», — заявив прем'єр.

Щодо гарантій безпеки, Міцотакіс наголосив на важливості зміцнення збройних сил України як найнадійнішої гарантії.