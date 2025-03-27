Греція не готова відправити свої війська в Україну

Греція не приєднується до коаліції країн, готових відправити війська в Україну.
Про це заявив грецький прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після саміту в Парижі, передає Ekathimerini.
«Греція не входить до тих країн, що готові відправити війська на Україну в межах «коаліції охочих», — сказав Міцотакіс і уточнив, що ця дискусія може бути відволікаючою від головної мети — якнайшвидшого припинення війни.
Міцотакіс підкреслив, що всі країни-учасниці погодилися з необхідністю термінового припинення вогню. Він додав, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, однак Росія поки що не прийняла цю пропозицію.
«Тому необхідно чинити максимальний тиск на Росію, щоб запобігти подальшим атакам на Україну, зокрема на критично важливу інфраструктуру», — заявив прем'єр.
Щодо гарантій безпеки, Міцотакіс наголосив на важливості зміцнення збройних сил України як найнадійнішої гарантії.
- На саміті «коаліції охочих» 27 березня учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах: сильній українській армії, силах гарантування і ширшому поштовху до переозброєння Європи.
- Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що європейські сили будуть відігравати стримувальну роль, щоб надіслати чіткий сигнал Росії про захист майбутньої угоди щодо України.