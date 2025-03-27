Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Скандал входить у чат
Скандал входить у чат
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
ГоловнаСвіт

Греція не готова відправити свої війська в Україну

Глава грецького уряду вважає, що треба тиснути на Росію, аби вона припинила подальші атаки на нашу державу.

Греція не готова відправити свої війська в Україну
Кіріакос Міцотакіс
Фото: ЕРА/UPG

Греція не приєднується до коаліції країн, готових відправити війська в Україну.

Про це заявив грецький прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після саміту в Парижі, передає Ekathimerini.

Support LB.ua

«Греція не входить до тих країн, що готові відправити війська на Україну в межах «коаліції охочих», — сказав Міцотакіс і уточнив, що ця дискусія може бути відволікаючою від головної мети — якнайшвидшого припинення війни.

Міцотакіс підкреслив, що всі країни-учасниці погодилися з необхідністю термінового припинення вогню. Він додав, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, однак Росія поки що не прийняла цю пропозицію.

«Тому необхідно чинити максимальний тиск на Росію, щоб запобігти подальшим атакам на Україну, зокрема на критично важливу інфраструктуру», — заявив прем'єр.

Щодо гарантій безпеки, Міцотакіс наголосив на важливості зміцнення збройних сил України як найнадійнішої гарантії.

  • На саміті «коаліції охочих» 27 березня учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах: сильній українській армії, силах гарантування і ширшому поштовху до переозброєння Європи.
  • Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що європейські сили будуть відігравати стримувальну роль, щоб надіслати чіткий сигнал Росії про захист майбутньої угоди щодо України.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies