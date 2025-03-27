Зеленський після саміту коаліції охочих анонсував роботу над гарантіями безпеки в найближчі дні і тижні

Він сказав, що всі усвідомлюють небажання Росії встановлювати будь-який вид миру.

Президент України Володимир Зеленський анонсував подальшу роботу стосовно безпекових гарантій "у найближчі тижні і дні". Відповідний коментар він зробив після закінчення саміту коаліції охочих у Парижі, яка об'єднала представників 31 країни, генсека НАТО і президентку Єврокомісії, передає The Guardian.

Президент України підкреслив на важливості говорити єдиним голосом і продовжувати тиснути на росіян. Він сказав, що "всі зрозуміли і розуміють, що Росія зараз не хоче будь-якого виду миру".

Згодом пресслужба президента опублікувала його повідомлення, в якому він визначив запитання, що потребують відповідей.

"Які країни будуть залучені на землі, у небі та на морі в Україні? Де саме ці сили будуть розміщені? Якою буде чисельність і структура цих сил? Якими будуть їхні процедури реагування у разі виникнення загрози?І коли наша коаліція фактично розгорне сили в Україні – коли почнеться перемир’я чи коли війна повністю закінчиться й буде досягнуто врегулювання?" – перерахував він.

Зеленський підкреслив, що потрібен один чіткий план, з яким усі погодяться і почнуть втілювати в життя. Для спільної розробки плану в Україну хочуть запросити групи представників інших країн.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер після зустрічі сказав, що лідери обговорили військову і операційну підтримку після припинення вогню в Україні. Йдеться про допомогу "на землі, в повітрі і на морі".

"Зустріч показала, що дуже багато країн стоять, як вони стояли вже понад три роки, з Україною в цей вирішальний момент стільки, скільки потрібно", – сказав він.

За його словами, лідери погодилися з тим, що Україні потрібна більша підтримка, "щоб переконатися, що Україна займає найсильнішу можливу позицію як зараз, так і в подальших переговорах".