Зеленський після саміту коаліції охочих анонсував роботу над гарантіями безпеки в найближчі дні і тижні

Президент України Володимир Зеленський анонсував подальшу роботу стосовно безпекових гарантій "у найближчі тижні і дні". Відповідний коментар він зробив після закінчення саміту коаліції охочих у Парижі, яка об'єднала представників 31 країни, генсека НАТО і президентку Єврокомісії, передає The Guardian.
Президент України підкреслив на важливості говорити єдиним голосом і продовжувати тиснути на росіян. Він сказав, що "всі зрозуміли і розуміють, що Росія зараз не хоче будь-якого виду миру".
Згодом пресслужба президента опублікувала його повідомлення, в якому він визначив запитання, що потребують відповідей.
"Які країни будуть залучені на землі, у небі та на морі в Україні? Де саме ці сили будуть розміщені? Якою буде чисельність і структура цих сил? Якими будуть їхні процедури реагування у разі виникнення загрози?І коли наша коаліція фактично розгорне сили в Україні – коли почнеться перемир’я чи коли війна повністю закінчиться й буде досягнуто врегулювання?" – перерахував він.
Зеленський підкреслив, що потрібен один чіткий план, з яким усі погодяться і почнуть втілювати в життя. Для спільної розробки плану в Україну хочуть запросити групи представників інших країн.
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер після зустрічі сказав, що лідери обговорили військову і операційну підтримку після припинення вогню в Україні. Йдеться про допомогу "на землі, в повітрі і на морі".
"Зустріч показала, що дуже багато країн стоять, як вони стояли вже понад три роки, з Україною в цей вирішальний момент стільки, скільки потрібно", – сказав він.
За його словами, лідери погодилися з тим, що Україні потрібна більша підтримка, "щоб переконатися, що Україна займає найсильнішу можливу позицію як зараз, так і в подальших переговорах".
- Участь у саміті брали президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. Президента Румунії, канцлер Німеччини, премʼєр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, віцепрезидент Туреччини, президенти Європейської ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.