На думку президента, такі плани у окупантів були ще вісім місяців тому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину.

Як пише Le Monde, про це він сказав у інтерв'ю Le Figaro.

За словами глави України, "Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу".

"Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції... Ми ділилися нашими розвідданими з нашими союзниками (…). Путін готує новий наступ, зокрема на Суми та Харківську область на сході України", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Росія хотіла розпочати наступ вісім місяців тому, але Україна завадила йому це зробити завдяки спецоперації на Курщині. Тому зараз Росії "потрібен час".