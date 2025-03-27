Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину.
Як пише Le Monde, про це він сказав у інтерв'ю Le Figaro.
За словами глави України, "Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу".
"Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції... Ми ділилися нашими розвідданими з нашими союзниками (…). Путін готує новий наступ, зокрема на Суми та Харківську область на сході України", – зазначив Зеленський.
Він також наголосив, що Росія хотіла розпочати наступ вісім місяців тому, але Україна завадила йому це зробити завдяки спецоперації на Курщині. Тому зараз Росії "потрібен час".
- Днями Володимир Зеленський заявив, що Росія має довести, що готова закінчити війну, інакше потрібно буде посилювати санкції.
- На думку представника ГУР Вадима Скібіцького, у геополітичному прогнозі Росія хоче закрити "українське питання" до 2026-го. А якщо війна затягнеться ще на десятиліття, РФ боїться, що не зможе досягнути рівня США і КНР.
- Тим часом на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із чотирьох сіл Краснопільської громади. Росіяни майже щодня обстрілюють цю область, і через це гинуть люди та отримуюють поранення.
- Упродовж минулої доби унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 23 особи, зокрема і діти. Окупанти атакували область безпілотниками різних типів.