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Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину

На думку президента, такі плани у окупантів були ще вісім місяців тому.

Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину.

Як пише Le Monde, про це він сказав у інтерв'ю Le Figaro.

За словами глави України, "Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу".

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"Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції... Ми ділилися нашими розвідданими з нашими союзниками (…). Путін готує новий наступ, зокрема на Суми та Харківську область на сході України", – зазначив Зеленський. 

Він також наголосив, що Росія хотіла розпочати наступ вісім місяців тому, але Україна завадила йому це зробити завдяки спецоперації на Курщині. Тому зараз Росії "потрібен час". 

  • Днями Володимир Зеленський заявив, що Росія має довести, що готова закінчити війну, інакше потрібно буде посилювати санкції. 
  • На думку представника ГУР Вадима Скібіцького, у геополітичному прогнозі Росія хоче закрити "українське питання" до 2026-го. А якщо війна затягнеться ще на десятиліття, РФ боїться, що не зможе досягнути рівня США і КНР. 
  • Тим часом на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із чотирьох сіл Краснопільської громади. Росіяни майже щодня обстрілюють цю область, і через це гинуть люди та отримуюють поранення
  • Упродовж минулої доби унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 23 особи, зокрема і діти. Окупанти атакували область безпілотниками різних типів.
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