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Умєров обговорив з міністром оборони Франції військову допомогу ЗСУ

Також глави Міноборони обговорили гарантії безпеки для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Умєров обговорив з міністром оборони Франції військову допомогу ЗСУ
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав робочу поїздку до Франції, де зустрівся із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню посилення ЗСУ та військову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Сфокусувалися на ключових напрямках: ППО; ракети; боєприпаси; авіація; бронетехніка; розвиток ОПК та запуск спільного виробництва озброєння. Окремо обговорили гарантії безпеки для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні та Європі, а також підготовку до саміту на рівні глав держав за лідерством Франції", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де невдовзі зустрінеться із Еммануелем Макроном.

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