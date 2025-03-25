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Politico: Волца можуть звільнити після історії з випадковим включенням репортера до чату про війну з хуситами

Рішення має прийняти Трамп найближчими днями після ознайомлення зі звітом щодо цієї події.

Politico: Волца можуть звільнити після історії з випадковим включенням репортера до чату про війну з хуситами
Майкл Волц
Фото: EPA/UPG

Приголомшливе відкриття про те, що високопосадовці адміністрації випадково включили репортера в груповий чат, в якому обговорювали плани війни, викликало бурхливу дискусію в Білому домі про те, що радника з національної безпеки Майка Волца, можливо, потрібно буде звільнити, пише Politico. 

Видання зазначає, що ще нічого не вирішено. Офіційні особи Білого дому попередили, що президент Дональд Трамп остаточно прийме рішення протягом наступних одного-двох днів, коли він ознайомиться зі звітом про цю подію. 

Високопоставлений представник адміністрації сказав Politico в понеділок вдень, що вони залучені в численні текстові розмови з іншими співробітниками адміністрації про те, що робити з Волцом, після скандалу, коли головний помічник випадково включив головного редактора Atlantic Джеффрі Голдберга в приватну бесіду, в якій обговорюється військовий удар по хуситах.

«Половина з них каже, що він ніколи не виживе або не повинен вижити», – сказав чиновник, якому, як і іншим, було надано анонімність. І двоє високопоставлених помічників Білого дому висунули ідею про те, що Волц має піти у відставку, щоб запобігти тому, щоб президент опинився у «поганому становищі».

"Було необачно не перевірити, кого запрошують до чату. Це було нерозсудливо вести таку розмову у Signal. Ви не можете мати нерозсудливість як радник з національної безпеки", – сказав чиновник.

Людина, наближена до Білого дому, була ще відвертішою: «Всі в Білому домі можуть погодитися в одному: Майк Волц  довбаний ідіот».

  • Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив обговорення планів ударів по хуситах у чаті в месенджері Signal. Спілкуючись із репортерами на Гавайях у понеділок він назвав редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, який вчора оприлюднив відповідну інформацію, "дискредитованим", пише The Wall Street Journal. Але автентичність розмови визнали в Раді нацбезпеки.
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