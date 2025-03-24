Головний редактор The Atlantic Голдберг: адміністрація Трампа випадково надіслала мені повідомлення про свої військові плани

Головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа випадково включила його в груповий чат про майбутні військові удари в Ємені.
“Світ дізнався незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня, що Сполучені Штати бомбили об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я знав це, полягає в тому, що Піт Хегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про комплекти зброї, цілі та час”, - написав Голдберг.
Він розповів, що 11 березня отримав запит на підключення до Signal від користувача Майкла Волца, і припустив, що йдеться про радника президента Дональда Трампа з національної безпеки. Водночас Голдберг не припускав, що запит надійшов від справжнього Майкла Волца, а подумав, що хтось міг маскуватися під Волца, щоб заманити журналіста у пастку.
“Я прийняв запит на підключення, сподіваючись, що це справжній радник з національної безпеки і що він хоче поговорити про Україну, чи Іран, чи про якусь іншу важливу тему. Через два дні — у четвер — о 16:28 я отримав сповіщення про те, що мене мають додати до групи чату Signal. Її назвали “Houthi PC small group”, - написав Голдберг.
Термін PC (principals committee, або ж головний комітет) зазвичай відноситься до групи високопоставлених посадових осіб національної безпеки, включаючи міністрів оборони, державного міністра та казначейства, а також директора ЦРУ.
Загалом як члени цієї групи були зазначені 18 осіб, включаючи різних посадовців Ради національної безпеки; Стів Віткофф, переговірник президента Трампа з Близького Сходу та України; Сьюзі Уайлс, керівник апарату Білого дому; і хтось ідентифікований лише як “S M”, яке Голдберг ідентифікував як Стівена Міллера.
Як зазначив Джеффрі Голдберг, зі змісту повідомлень він зробив висновок, що його, ймовірно, додали до автентичного чату, хоча й був стурбований тим, що це може бути операція з дезінформації чи якась симуляція.
“Що я скажу, щоб проілюструвати шокуючу безрозсудність цієї розмови Signal, так це те, що повідомлення Хегсета містило оперативні деталі майбутніх ударів по Ємені, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку розгорнуть США, і послідовність атак”, - написав журналіст.
Джеффрі Голдберг вийшов з групи у Signal, і надіслав повідомлення із запитами щодо автентичності цього чату та деякими іншими Волцу та іншим посадовцям.
“Схоже, що це автентичний ланцюжок повідомлень, і ми перевіряємо, як ненавмисно було додано номер до ланцюжка”, - відповів за дві години Браян Хьюз, речник Ради національної безпеки.
-
15 березня Сполучені Штати почали наносити широкомасштабні удари по десятках цілей хуситів у Ємені.
-
Незважаючи на тиск США, бойовики на чолі з Абдулом Маліком аль-Хуті відмовилися зменшити масштаби атак у Червоному морі. Угруповання здійснило численні напади на міжнародне судноплавство на знак солідарності з палестинцями у війні в Газі.
-
Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що США атакуватимуть хуситів, доки ті не припинять напади на кораблі.
-
На початку березня США визнали хуситів "іноземною терористичною організацією". Від 2023 року нападали на міжнародне судноплавство і обстрілювали військово-морські сили США в Червоному морі. Ракетні та дронові атаки хуситів порушили ключовий глобальний торговельний маршрут і спровокували США і Велику Британію на удари у відповідь.