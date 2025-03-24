Головний редактор The Atlantic Голдберг: адміністрація Трампа випадково надіслала мені повідомлення про свої військові плани

Головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа випадково включила його в груповий чат про майбутні військові удари в Ємені.

“Світ дізнався незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня, що Сполучені Штати бомбили об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я знав це, полягає в тому, що Піт Хегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про комплекти зброї, цілі та час”, - написав Голдберг.

Він розповів, що 11 березня отримав запит на підключення до Signal від користувача Майкла Волца, і припустив, що йдеться про радника президента Дональда Трампа з національної безпеки. Водночас Голдберг не припускав, що запит надійшов від справжнього Майкла Волца, а подумав, що хтось міг маскуватися під Волца, щоб заманити журналіста у пастку.

“Я прийняв запит на підключення, сподіваючись, що це справжній радник з національної безпеки і що він хоче поговорити про Україну, чи Іран, чи про якусь іншу важливу тему. Через два дні — у четвер — о 16:28 я отримав сповіщення про те, що мене мають додати до групи чату Signal. Її назвали “Houthi PC small group”, - написав Голдберг.

Термін PC (principals committee, або ж головний комітет) зазвичай відноситься до групи високопоставлених посадових осіб національної безпеки, включаючи міністрів оборони, державного міністра та казначейства, а також директора ЦРУ.

Загалом як члени цієї групи були зазначені 18 осіб, включаючи різних посадовців Ради національної безпеки; Стів Віткофф, переговірник президента Трампа з Близького Сходу та України; Сьюзі Уайлс, керівник апарату Білого дому; і хтось ідентифікований лише як “S M”, яке Голдберг ідентифікував як Стівена Міллера.

Як зазначив Джеффрі Голдберг, зі змісту повідомлень він зробив висновок, що його, ймовірно, додали до автентичного чату, хоча й був стурбований тим, що це може бути операція з дезінформації чи якась симуляція.

“Що я скажу, щоб проілюструвати шокуючу безрозсудність цієї розмови Signal, так це те, що повідомлення Хегсета містило оперативні деталі майбутніх ударів по Ємені, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку розгорнуть США, і послідовність атак”, - написав журналіст.

Джеффрі Голдберг вийшов з групи у Signal, і надіслав повідомлення із запитами щодо автентичності цього чату та деякими іншими Волцу та іншим посадовцям.

“Схоже, що це автентичний ланцюжок повідомлень, і ми перевіряємо, як ненавмисно було додано номер до ланцюжка”, - відповів за дві години Браян Хьюз, речник Ради національної безпеки.