ЄС підтримує територіальну цілісність України і не визнає псевдореферендуми на ТОТ, - речниця Єврокомісії

Європейський союз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає псевдореферендуми на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це заявила на брифінгу заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер відповідаючи на питання чи в ЄС готові обговорювати статус якогось регіону України на майбутніх мирних переговорах, передає "Суспільне".

"Що стосується дискусії про мирні переговори, наша позиція дуже чітка, і я хотіла би ще раз наголосити на двох основних моментах. По-перше, позиція США щодо миру полягає в тому, що саме Україна має визначати фактичні умови, а по-друге, наша позиція полягає в тому, що нічого про Україну без України", - сказала вона.

Гіппер зазначила, що безперервні удари РФ по території України свідчать, що Росії не можна довіряти.

"Ми бачили атаки на вихідних, включаючи удар по Києву, де загинуло троє людей, в тому числі п'ятирічна дитина. Отже, це показує, що Росія все ще має продемонструвати свою справжню політичну волю до припинення своєї незаконної і неспровокованої агресії", - наголосила вона.

Речниця наголосила, що ЄС підтримує Україну і надає їй військову, фінансову, гуманітарну допомогу, запровадив 16 пакетів санкцій роти РФ і готує 17-й, а також - ухвалив план військової підтримки.

Щодо імовірних територіальних поступок Україною і визнання псевдореферендумів на ТОТ Гіппер зазначила, що ЄС "непохитно" підтримує територіальну цілісність України.

"Ми вже обговорювали це питання, але дозвольте мені також нагадати висновок Європейської Ради від 21 березня, де Рада також підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також останній пункт про ці референдуми, які були повною фальсифікацією і під дулом пістолета", - додала Гіппер.

Що передувало

Cпецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв’ю американському блогеру Такеру Карлсону заявив, що ключовою проблемою в урегулюванні розв’язаної Росією війни проти України є питання тимчасово окупованих територій. Він зазначив, що вони "російськомовні" і що "там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії".