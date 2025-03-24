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Сирський: з початку року ЗСУ знищили 748 російських танків

Також Сили оборони знищили 1609 бойових броньованих машин.

Сирський: з початку року ЗСУ знищили 748 російських танків
Фото: скрин відео

Від початку 2025 року Сили оборони знищили 748 російських танків і 1609 бойових броньованих машин ворога.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами генерала Сирського, завдяки злагодженій бойовій роботі українських захисників із початку року знешкоджені 1609 броньованих бойових машин росіян і 748 танків. 

"Дякую нашим воїнам! Сили оборони України продовжують нищити окупантів та їхню техніку", — зазначив Сирський та опублікував відео знищення російської техніки.

  • Упродовж доби Сили оборони оборони ліквідували 1280 окупантів, 8 танків, 16 бойових броньованих машин ворога, 81 артилерійську систему, 5 РСЗВ, 1 засіб ППО та 4 вертольоти. 
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