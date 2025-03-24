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Через російський "шахед" на Харківщині отримала поранення вагітна жінка

Загалом у області через окупантів постраждали четверо осіб. 

Через російський "шахед" на Харківщині отримала поранення вагітна жінка
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області унаслідок влучання російського "шахеда" поранена вагітна жінка. Загалом у області через окупантів постраждали четверо осіб. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Зокрема у с. Велика Бабка Чугуївської ТГ унаслідок влучання БпЛА "шахед" в приватний будинок постраждало 3 особи: вагітна 25-річна жінка і 25-річний чоловік. Вони були госпіталізовані до лікарні з вибуховими пораненнями. 77-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилась. Загалом внаслідок атаки було пошкоджено два приватні будинки.

А між селами Грушівка та Нечволодівка відбувся обстріл ймовірно КАБ. 

У с. Великий Бурлук "шахед" атакував територію елеватору. Попередньо відбулося три влучання, спалахнула складська будівля на площі 200м.кв. 

У Куп'янську унаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 пошкоджено будівлі на території домоволодінні.

А в с. Новоплатонівка стався обстріл по майданчику газокомпресорної станції. Відключень від газопостачання немає.

У с. Р. Лозова унаслідок падіння БпЛА постраждав 55-річний чоловік. З вибуховим пораненням його госпіталізували до лікарні.

На Харківському напрямку сьогодні ворог один раз атакував у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

  • Перед цим через ворожі удари постраждали п'ятеро мешканів Харківщини.
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