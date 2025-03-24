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Сили спецоперацій прозвітували про знищення чотирьох вертольотів у РФ

Знищили по два Ка-52 та Мі-8.

Сили спецоперацій прозвітували про знищення чотирьох вертольотів у РФ
Знищення гелікоптерів у РФ
Фото: Скріншот відео ССО

Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожі вертольоти Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області РФ.

Про це прозвітували у Силах спецоперацій ЗС України.

Зазначається, що всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив "майданчик для підскоку авіації"– замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного", – прокоментували у Силах спецоперацій.

Ка-52 – ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

  • Раніше у ВМС повідомили, що росіяни зменшили кількість вильотів гелікоптерами над Чорним морем.
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