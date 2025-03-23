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З прикордоння Сумщини евакуювали 40 осіб

Евакуацію здійснювали бронеавтомобілями ДСНС.

З прикордоння Сумщини евакуювали 40 осіб
Фото: unn.ua

У Сумській області триває евакуація цивільних жителів з прикордонних районів, повідомили в обласній військовій адміністрації.

23 березня співробітники ДСНС провели евакуацію мешканців Краснопільської громади, яка зазнає масованих російських обстрілів.

“Не дивлячись на всі складнощі, у безпечне місце вдалося вивезти 40 осіб, серед яких одна дитина. Більшість евакуйованих – це літні люди та громадяни з обмеженою мобільністю”, ‒ зазначили в ОВА. 

Для проведення евакуації з населених пунктів, що зазнають інтенсивних обстрілів, евакуація здійснюється бронеавтомобілями ДСНС.

  • Із громад у Донецькій області, де проводилася примусова евакуація, вивезли усіх дітей, водночас досі залишаються у зоні активних бойових дій 211 дітей.
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