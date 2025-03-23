Українські прикордонники знищили російську РЕБ "Житель" на Донеччині

Українські дрони уразили ворожий танк та систему РЕБ, яка його прикривала.

У Донецькій області дрони бригади ДПСУ "Фенікс" знищили ворожий танк і систему РЕБ Р-330 "Житель".

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Військові зазначають, що на Донеччині ворог спробував прорватися в напрямку українських оборонних позицій під прикриттям системи РЕБ Р-330 "Житель".

У результаті, оператори дронів прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс", завдяки влучним удара уразили ворожий танк та систему РЕБ, яка його прикривала.

"Пілоти комендатури швидкого реагування безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують озброєння та ворожу бронетехніку", — наголошують в ОСУВ.