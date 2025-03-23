Сили оборони: на Харківському напрямку ворог перебуває в обороні

На Харківському напрямку російська армія на більшості ділянок перебуває в обороні. Також зазнає значних втрат і потребує поповнення.

Про це повідомляє речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише "Укрінформ".

"На Харківському напрямку ворог на переважній кількості ділянок перебуває в обороні. Найбільшу активність він виявляє в районі Вовчанська та у навколишніх населених пунктах, намагаючись покращити своє тактичне положення", — сказав речник.

За словами речника за останній час суттєвих змін у чисельності російської армії на Харківському напрямку не спостерігається.

"Але ворог продовжує проводити ротацію, насамперед тих підрозділів, які перебувають на передньому краї. Це насамперед пов’язано з тим, що люди — хоча росіян важко назвати людьми - втомлюються, їм необхідна заміна. Окрім того, вони зазнають значних втрат і потребують поповнення. До того ж підрозділи, які перебувають на нулі, потребують логістичного забезпечення – це і боєприпаси, і їжа, і вода", — сказав він.

Сили оборони спостерігають постійне переміщення ворожих військ і намагаються це не лише контролювати, але і при виявленні ворожих засобів одразу намагаються їх знищувати.