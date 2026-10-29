Що на Харківщині: умовно безпечного тилу стає дедалі менше

Якщо коротко описати головну тенденцію липня-вересня: Харківщина зберігає керованість і продовжує працювати, але умовно безпечна частина області зменшується, а разом із нею – простір для нормального життя.

Але за останні місяці змінилася географія небезпеки. Росія б'є не лише по прикордонню й Куп'янщині. Під ударами опинилися громади, які ще навесні вважалися відносно спокійними і куди переїжджали люди з прифронтових сіл. А в самому Харкові FPV-дрони стали щоденною загрозою.

Харків живе життям великого міста. Цього літа харківські університети отримали більше заяв від вступників, ніж торік. Наприкінці серпня в місті пройшов «Літературний ярмарок», у вересні сюди приїжджали голова Верховної Ради, сенатори США, посли та представники міжнародних організацій. Аграрії області зібрали понад 2,1 млн тонн зерна.

Фото: ДСНС у Харківській області

Безпечних громад стає менше

У липні системні удари почалися по Сахновщинській, Берестинській, Валківській та інших громадах. Туди раніше переїхала значна частина внутрішньо переміщених осіб, бо там було відносно безпечно. АЗС атакують по всій області, навіть у Височанській і Нововодолазькій громадах, куди раніше прилітало рідко.

Ціна цього – людські життя. 18 серпня росіяни вдарили двома ракетами по центру Печеніг: 10 людей загинули, 18 постраждали. 23 серпня дрон атакував електропоїзд у Лозівській громаді – загинули дві жінки, ще п'ятеро людей, серед них дитина, дістали поранення. 24 вересня удар по агропідприємству у Старій Гнилиці забрав життя шістьох працівників, які в той момент сортували овочі. 28 вересня після удару по дев'ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова постраждали 25 людей, серед них дев'ятеро дітей. Лише за тиждень з 17 по 23 серпня в області загинули щонайменше 18 людей, ще щонайменше 100 дістали поранення або гостру реакцію на стрес.

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Окремий виклик – FPV-дрони в самому Харкові. Влітку їх стало в рази більше, вони влучають у квартири, житлові будинки, установи. Харківська ОВА разом із міською радою ініціювали експериментальний проєкт багаторівневої системи протидії FPV-дронам за кошти обласного та міського бюджетів, у місті почали встановлювати антидронові сітки.

Удар по логістиці повсякденного життя

Росія системно б'є по інфраструктурі, без якої не працюють ні місто, ні село: АЗС, склади, поштові термінали.

За липень під удари потрапили АЗС уздовж трас Харків – Полтава і Харків – Суми та в багатьох громадах області. «Це була АЗС, яка ще лишалася неушкодженою в нашій громаді», – прокоментував удар 22 серпня міський голова Златополя Микола Бакшеєв. Термінал «Нової пошти» в Новому Коротичі лише за липень пережив два потужні удари. 1 серпня реактивні дрони знищили склад харківського видавництва «Ранок» площею 9 тис. кв. м: згоріли мільйони книжок, зокрема тиражі шкільних підручників. У видавництві оцінюють, що на повне відновлення піде щонайменше три-п'ять років.

Фото: Вячеслав Задоренко Вантажівка горить у Дергачівській громаді внаслідок удару FPV-дрона

Влада шукає обхідні рішення: організовує мобільні заправні пункти, а уряд розглядає можливість видавати ліцензії на виїзну торгівлю пальним з мобільних наливних комплексів.

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Евакуація стала постійним режимом

У липні область розширила зону евакуації. Обов'язкову евакуацію оголосили в 41 населеному пункті Шевченківської громади, у низці сіл Богодухівського району, Дергачівської та Старосалтівської громад. У серпні до переліку додалися чотири села Золочівської громади.

Проте, за словами начальника поліції Харківщини Петра Токара, на територіях з обов'язковою евакуацією станом на вересень залишалися понад 20 тисяч людей, серед них 2487 дітей. Евакуація з прифронтових сіл, за його словами, – це спеціальна операція, яку узгоджують із військовими.

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Як виглядає життя в таких громадах, добре показує Великий Бурлук, де станом на серпень залишалися 3320 людей. «Великий Бурлук – це FPV. FPV щодня», – каже начальник селищної військової адміністрації Віктор Терещенко. Газу та громадського транспорту в громаді немає, родин із дітьми вже не залишилося. Дорослі пишуть відмови від евакуації та продовжують жити вдома.

Фото: Андрій Канашевич Пошкоджена будівля лікарні у Великому Бурлуку на Харківщині

Водночас сама система евакуації стає організованішою. ОВА презентувала єдиний алгоритм евакуаційних заходів, запрацювала перша в Україні електронна система «Поруч» для обліку переселенців і вільних місць у транзитних пунктах. Станом на 22 жовтня транзитний пункт у Лозовій від початку роботи прийняв понад 66 тис. людей. Щодоби туди прибувають понад 200 осіб, зокрема евакуйовані з Донеччини.

Є і приклад горизонтальної солідарності між регіонами: Закарпатська та Чернівецька області в серпні передали Харківщині близько 80 млн грн субвенції на мобільні укриття. 99 таких укриттів планують встановити на маршрутах шкільних автобусів.

Школи під землею і несподівано сильний вступ

Харківщина будує освіту, яка може працювати під обстрілами. До кінця року в області мають працювати 30 підземних шкіл, які дадуть змогу навчатися очно понад 100 тисячам учнів. Але це лише половина потреби. Тут відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. У Харкові діють 24 безпечні локації для навчання, зокрема десять повноцінних підземних шкіл і класи на семи станціях метро. За словами міського голови Ігоря Терехова, щоб усі школярі мали доступ до змішаного навчання, місту потрібно ще десять підземних шкіл.

Фото: Харкіська ОВА Школярі у новоствореній підземній школі в Савинцях під Харковом

Водночас вступна кампанія показала результат, який складно було передбачити для прифронтового міста. Харківські виші прийняли 100 тисяч заяв – приблизно на 7 тисяч більше, ніж торік, і набрали понад 8600 першокурсників, також більше, ніж у 2025 році. У Каразінському університеті кількість заяв зросла на 30%.

Для регіону, якому загрожує відтік людей, це важливий сигнал: Харків зберігає привабливість як освітній центр. Наступне завдання – щоб ці студенти бачили своє майбутнє в регіоні й після випуску.

Економіка працює, але ціна зростає

За даними ОВА, станом на кінець вересня в області працюють 918 великих і середніх підприємств. Водночас пошкоджено понад 107 тисяч об'єктів, а близько 37% території потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

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Аграрний сезон добре ілюструє цю двоїстість. Урожайність зернових зросла на третину порівняно з минулим роком. Але десятки тисяч гектарів біля лінії фронту так і залишилися незібраними, техніка й склади потрапляли під удари, а понад половина врожаю, за оцінкою науковців Інституту рослинництва ім. Юр'єва, – фуражне зерно. Готуючись до наступного сезону, господарства скорочують витрати: сіють власним насінням, менше вкладають у добрива та засоби захисту рослин.

Бізнес і влада шукають інструменти підтримки. На платформі «Діалог влади та бізнесу» обговорюють страхування воєнних ризиків, звільнення постраждалих підприємств від податкових зобов'язань, працевлаштування ветеранів і переселенців. Бізнес разом із регіональною владою веде перемовини з урядом про статус спеціальної економічної зони для Харківщини. Місто компенсує місцевим виробникам половину витрат на участь у виставках.

Фінансова стійкість Харкова має і зовнішнє підтвердження: агентство Moody's зберегло рейтинг міста на один щабель вище за рейтинг держави. Але відбудова залишається вузьким місцем.

У серпні міський голова заявив, що Харків не отримав жодної субвенції на відбудову і відновлює кожен «приліт» коштом міського бюджету. У вересні уряд спрямував 398,4 млн грн на відновлення 11 житлових будинків у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві, з них 210 млн грн – Харкову. Рішення важливе, але на тлі понад 107 тисяч пошкоджених об'єктів потреби значно більші.

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Згуртованість: де межа нормального життя

Харківщина не обмежується виживанням. «Літературний ярмарок» наприкінці серпня зібрав 38 подій за три дні, у вересні в області відбувся X Міжнародний юридичний форум. Область на 26% збільшила видатки на ветеранську політику. Тут уже 88 тисяч учасників бойових дій, понад 10 тисяч мають інвалідність внаслідок війни, 1800 дітей втратили батька чи матір – захисника або захисницю.

Фото: Суспільне Харків Літературний ярмарок

Але питання, яким може бути «нормальне життя» у прифронтовому місті, залишається болючим. 23 серпня, у День міста, офіційних масових заходів не проводили, проте в центрі стихійно зібралися тисячі людей з музикою, танцями та фаєрами. Частина волонтерів, ветеранів і громадських діячів поставила під сумнів доречність таких гулянь. Волонтер Ілля Бардін описав обидві сторони: важливо, що Харків лишається живим, але масштаб святкування на тлі потреб армії, поведінка частини учасників і російськомовний культурний продукт викликають питання.

Ця дискусія важлива сама по собі. Згуртованість у прифронтовому місті тримається на відчутті справедливості. Якщо одні воюють і волонтерять, а інші живуть так, ніби війни немає, суспільство починає розходитися. Заборонами це навряд чи вирішиш. Потрібна відкрита розмова про спільні правила, пам'ять і повагу до тих, хто воює.

Окупована частина області

За даними поліції, станом на вересень на Харківщині залишаються окупованими 72 населені пункти, ще 7 окуповані частково, 16 перебувають у «сірій зоні». Бої тривають на Вовчанському, Куп'янському та Дергачівському напрямках. Є й успіхи: у серпні українські підрозділи звільнили 7,5 км² поблизу Дворічної, що ускладнило росіянам логістику в напрямку Куп'янська з півночі.

Перед зимою

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Підготовка паливно-енергетичного та житлово-комунального господарства, за даними ОВА, перевищує 95%. У Харкові продовжують створювати «енергетичні острови» – локальну децентралізовану генерацію. За словами міського голови, без уже встановлених систем минулу зиму місто проходило б значно складніше. Піротехніки щотижня знешкоджують сотні, а іноді й понад тисячу вибухонебезпечних предметів. Водночас ситуація із заблокованими урядом розрахунками місцевих бюджетів створила значні ризики для підготовки громад області до опалювального сезону.

Що далі

Харківщина вже вибудувала системи, які працюють: алгоритм евакуації, електронний облік ВПО, підземні школи, енергетичні острови, система підтримки та регулярний діалог з бізнесом.

Але умовно безпечна частина регіону звужується, і це ставить нові завдання і перед владою, і перед жителями. Логістику повсякденного життя – пальне, пошту, склади – доведеться захищати так само, як енергетику. Протидію FPV-дронам у містах, імовірно, доведеться масштабувати. Там, де є ресурси, варто й далі захищати школи та дитячі садки, будувати укриття й безпечні простори для людей. Прифронтовому бізнесу й аграріям потрібні зрозумілі інструменти: страхування воєнних ризиків, податкові пільги, спеціальний економічний режим.

Головний ресурс Харківщини – люди, які залишаються, повертаються й приїжджають сюди служити, працювати та вчитися. Зберегти їх і забезпечити умови для життя й розвитку в регіоні – головне завдання його стійкості.