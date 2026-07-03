У Харківській області розширили зону евакуації у трьох районах

Особливу увагу приділятимуть родинам з дітьми та маломобільним людям.

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У Харківській області розширили зону евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

Як повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області через можливе загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах.

У Шевченківській громаді запроваджено обов’язкову евакуацію з 41 населеного пункту: Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівка, Горожанівка, Гроза, Журавка, Зорянське, Іванівка, Колісниківка, Лелюківка, Максимівка, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівка, Огурцівка, Одрадне, Олександрівка, Олексіївка, Петрівка, Петропілля, Полтава, Раївка, Сазонівка, Самарське, Семенівка, Ставище, Станіславка, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівка, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове.

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У Богодухівському районі евакуація здійснюватиметься з селищ Улянівка та Зарічне, сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка та Сніги.

У Дергачівській громаді обов’язкову евакуацію та обов'язкову евакуацію дітей в примусовий спосіб оголошено в селищах Питомник, Нове, Слатине, а також селах Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки.

Людей закликали не нехтувати власною безпекою та евакуюватися.

Евакуація здійснюватиметься в тісній комунікації з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками. Особливу увагу приділятимуть родинам з дітьми та маломобільним людям. Їх доправлятимуть до наших транзитних центрів, де евакуйовані отримують усю необхідну підтримку – продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу.