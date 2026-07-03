За повномасштабне вторгнення РФ у Чорному та Азовському морях загинуло близько 100 тисяч дельфінів

На узбережжя Національного природного парку “Тузлівські лимани” лише протягом минулого місяця винесло 56 загиблих дельфінів, а поблизу Одеси виявлено китоподібних із ознаками контузії.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За оцінками науковців парку, за 4,5 року повномасштабного вторгнення РФ у Чорному та Азовському морях загинуло вже близько 100 тисяч дельфінів трьох видів.

“Єдиною та беззаперечною причиною цієї трагедії є війна. Через військове навантаження – вибухи мін, ракетні пуски, використання потужних сонарів та хімічне забруднення (зокрема, через наслідки Каховської катастрофи) – екосистема Чорного моря опинилася на межі колапсу”, – йдеться у пресрелізі.

У ЦПД зазначають: якщо не зупинити агресора, популяції чорноморських дельфінів можуть назавжди зникнути.

“Росія вже понад чотири з половиною роки вчиняє злочин екоциду проти України. Кремль воює не лише з людьми, а й планомірно знищує унікальну українську природу. Фахівці парку продовжують ретельно документувати кожен такий випадок, аби ці докази лягли в основу майбутнього суду. За кожен злочин держава-агресор має понести відповідальність”, – додали у Центрі.