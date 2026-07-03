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У Львові різнороба на оборонному підприємстві підозрюють в підготовці диверсії

Слідство встановило, що диверсія мала бути замаскована під коротке замикання виробничого обладнання, яке б спричинило вибухи.

У Львові різнороба на оборонному підприємстві підозрюють в підготовці диверсії
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання у Львові чоловіка, якого підозрюють у підготовці диверсії на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу.

За даними слідства, він мав інсценувати коротке замикання виробничого обладнання, щоб спричинити пожежу та вибухи, які мали виглядати як наслідок технічної аварії.

Зазначається, що підозрюваний є місцевим жителем. Його завербували через брата, який перебуває за кордоном і співпрацює з російськими спецслужбами. Для виконання завдання чоловік влаштувався різноробочим на підприємство, а інструкції щодо підпалу отримував через брата.

Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази та особисті речі підозрюваного.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою, обвинувальний акт уже передали до суду.

Заочну підозру також оголосили його братові, який перебуває за кордоном. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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