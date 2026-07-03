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Ворог атакував АЗС у Криворізькому районі. Одна людина загинула, ще троє поранені

Росія продовжує бити по заправках у різних регіонах. 

Вранці 3 липня росіяни вдарили по АЗС Софіївської громади Криворізького району. Одна людина загинула, ще троє поранені.

Про це повідомили в ДСНС України. На місці удару спалахнула пожежа. 

«Зранку росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Загинула одна людина, ще троє поранені. Виникла пожежа», – розповіли рятувальники. 

  • За сьогоднішню ніч ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області. Десять людей отримали поранення: сім у Криворізькому і троє в Синельниківському районах. 
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