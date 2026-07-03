Ворог атакував АЗС у Криворізькому районі. Одна людина загинула, ще троє поранені

Росія продовжує бити по заправках у різних регіонах.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вранці 3 липня росіяни вдарили по АЗС Софіївської громади Криворізького району. Одна людина загинула, ще троє поранені.

Про це повідомили в ДСНС України. На місці удару спалахнула пожежа.

«Зранку росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Загинула одна людина, ще троє поранені. Виникла пожежа», – розповіли рятувальники.