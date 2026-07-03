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Росія за ніч поранила 10 мешканців Дніпропетровської області

Семеро поранені в Кривому Розі, решта – в Синельниківському районі. 

Росія за ніч поранила 10 мешканців Дніпропетровської області
Росія за ніч 3 липня поранила 10 мешканців Дніпропетровської області
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Протягом ночі 3 липня Росія поранила в Дніпропетровській області десятьох людей. Понад десять разів вона била по чотирьох районах області дронами, артилерією і ракетами, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram. 

В Кривому Розі пошкоджено підприємство, школи, магазин, багатоповерхові оселі та машини. Поранені семеро людей: жінок 45 і 68 років госпіталізували в середньому стані, решту лікуватимуть амбулаторно. 

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 3 липня
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 3 липня

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В Синельниківському районі під ударом була Шахтарська громада. Пошкоджено машини. Госпіталізували трьох людей. 

«Це 22-річна дівчина та чоловіки 33 і 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості», – повідомив Ганжа. 

В Нікопольському районі постраждали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Виникла пожежа. Понівечені приватний будинок і господарчі споруди. 

У Кам’янському районі атакована Криничанська громада. Пошкоджені заправка та автомобіль. 

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