Семеро поранені в Кривому Розі, решта – в Синельниківському районі.

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Протягом ночі 3 липня Росія поранила в Дніпропетровській області десятьох людей. Понад десять разів вона била по чотирьох районах області дронами, артилерією і ракетами, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

В Кривому Розі пошкоджено підприємство, школи, магазин, багатоповерхові оселі та машини. Поранені семеро людей: жінок 45 і 68 років госпіталізували в середньому стані, решту лікуватимуть амбулаторно.

Фото: Олександр Ганжа в Telegram Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 3 липня

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В Синельниківському районі під ударом була Шахтарська громада. Пошкоджено машини. Госпіталізували трьох людей.

«Це 22-річна дівчина та чоловіки 33 і 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості», – повідомив Ганжа.

В Нікопольському районі постраждали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Виникла пожежа. Понівечені приватний будинок і господарчі споруди.

У Кам’янському районі атакована Криничанська громада. Пошкоджені заправка та автомобіль.