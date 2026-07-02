Головне за четвер, 2 липня: майже 130 загиблих та поранених у Києві, авіаудар по Дніпропетровщині, понад 220 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 224 бойові зіткнення, ворожі обстріли, наслідки масованої атаки на Київ, викриття масштабної шахрайської мережі криптообмінників. Яким запам’ятається 1590-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За даними Київської міської прокуратури і ДСНС, станом на 22:38 кількість жертв масованого удару по Києву зросла до 27. Завтра у столиці День жалоби.

Як повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, на одній з локацій в Дарницькому районі досі триває розбір завалів та пошук людей. Лише тут виявлено 5 загиблих та ще 8 не виходять на звʼязок. "Рятувальники працюватимуть без перерв до повного розчищення завалів. Але, на жаль, можуть бути ще виявлені жертви", - зазначив Ткаченко.

За даними поліції, відомо про 100 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Як мінімум 70 із них госпіталізували. У лікарнях столиці перебувають четверо дітей.

Реклама

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 липня на фронті від початку доби відбулося 224 бойові зіткнення.

Найгарячіше на Покровському, Слов'янському та Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 липня – в новині.

Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по Богинівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Загинула семирічна дівчинка, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще чотирьох людей, серед них – дитина. Ворог завдав удару КАБ по Богинівській громаді Синельниківського району», – повідомив він.

За даними Ганжі, постраждала ціла родина. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й троє дорослих. Двоє з них – «важкі».

Увечері 2 липня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя.

Реклама

Поранено семеро людей, серед них четверо дітей віком 6, 7, 12 та 16 років.

За словами очільника запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок удару пошкоджені будинок, склад з продуктами та спортцентр.

У Рівненському районі потяг зіткнувся з маршруткою, внаслідок чого загинули чотири людини.

Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів.

За даними ДСНС, травмовано 13 людей.

Обставини трагедії встановлюються.

Євросоюз запровадить обмеження проти російських виробників зброї, причетних до смертельної атаки на Київ 2 липня.

Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас, передає Politico.

Посадовиця пообцяла запропонувати санкції проти ще більшої кількості компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. За її словами, ЄС продовжить підвищувати ціну війни, доки Кремль не зрозуміє, що не зможе перемогти.

Реклама

Попередні обмеження, які запровадив ЄС, зачепили банківський, енергетичний і торговельний сектори. Тепер для затвердження будь-яких нових заходів потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС.

В Україні викрили масштабну шахрайську мережу криптообмінників. Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!