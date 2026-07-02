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Глава євродипломатії пропонує нові санкції проти РФ після масованого удару по Києву

Хочуть вдарити по російських виробниках зброї.

Глава євродипломатії пропонує нові санкції проти РФ після масованого удару по Києву
глава євродипломатії Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Євросоюз запровадить обмеження проти російських виробників зброї, які причетні до смертельної атаки на Київ 2 липня. 

Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас, передає Politico.

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Посадовиця наголосила, що планує запропонувати санкції проти ще більшої кількості компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. За її словами, ЄС продовжить підвищувати ціну війни, доки Кремль не зрозуміє, що не зможе перемогти.

Попередні обмеження, які ввів ЄС, зачепили банківський, енергетичний і торговельний сектори. Тепер для затвердження будь-яких нових заходів потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС.

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