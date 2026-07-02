Глава євродипломатії пропонує нові санкції проти РФ після масованого удару по Києву

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Євросоюз запровадить обмеження проти російських виробників зброї, які причетні до смертельної атаки на Київ 2 липня.

Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас, передає Politico.

Посадовиця наголосила, що планує запропонувати санкції проти ще більшої кількості компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. За її словами, ЄС продовжить підвищувати ціну війни, доки Кремль не зрозуміє, що не зможе перемогти.

Попередні обмеження, які ввів ЄС, зачепили банківський, енергетичний і торговельний сектори. Тепер для затвердження будь-яких нових заходів потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС.