Бельгія планує витратити понад три мільярди євро на системи ППО Nasams і Skyranger

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Бельгія планує купити 10 пускових установок зенітно-ракетного комплексу Nasams у компанії Kongsberg та 20 систем протиповітряної оборони малого радіуса дії Skyranger у Rheinmetall.

Загальна вартість угоди становить 3,1 мільярда євро, передає Reuters.

Цього тижня плани має затвердити рада міністрів Бельгії. Офіційно про закупівлю можуть оголосити на саміті НАТО в Анкарі наступного тижня.

Бельгія прагне здійснити обидві закупівлі за допомогою нідерландських рамкових контрактів, щоб прискорити процес.