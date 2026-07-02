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Бельгія планує витратити понад три мільярди євро на системи ППО Nasams і Skyranger

Цього тижня плани має затвердити рада міністрів Бельгії.

Бельгія планує витратити понад три мільярди євро на системи ППО Nasams і Skyranger
Пускова установка NASAMS
Фото: Вікіпедія

Бельгія планує купити 10 пускових установок зенітно-ракетного комплексу Nasams у компанії Kongsberg та 20 систем протиповітряної оборони малого радіуса дії Skyranger у Rheinmetall. 

Загальна вартість угоди становить 3,1 мільярда євро, передає Reuters.

Цього тижня плани має затвердити рада міністрів Бельгії. Офіційно про закупівлю можуть оголосити на саміті НАТО в Анкарі наступного тижня.

Бельгія прагне здійснити обидві закупівлі за допомогою нідерландських рамкових контрактів, щоб прискорити процес. 

  • Раніше стало відомо, що Франція, Бельгія, Кіпр, Естонія та Угорщина підписали протокол про наміри щодо спільної закупівлі французьких систем ППО “Містраль”.
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