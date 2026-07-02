Бельгія планує витратити понад три мільярди євро на системи ППО Nasams і Skyranger

Бельгія планує купити 10 пускових установок зенітно-ракетного комплексу Nasams у компанії Kongsberg та 20 систем протиповітряної оборони малого радіуса дії Skyranger у Rheinmetall.
Загальна вартість угоди становить 3,1 мільярда євро, передає Reuters.
Цього тижня плани має затвердити рада міністрів Бельгії. Офіційно про закупівлю можуть оголосити на саміті НАТО в Анкарі наступного тижня.
Бельгія прагне здійснити обидві закупівлі за допомогою нідерландських рамкових контрактів, щоб прискорити процес.
- Раніше стало відомо, що Франція, Бельгія, Кіпр, Естонія та Угорщина підписали протокол про наміри щодо спільної закупівлі французьких систем ППО “Містраль”.